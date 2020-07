Starker Einbruch bei Einzelhandelsimmobilien

Einzelne Branchen, die von der Krise sogar profitierten, wie etwa Gartenmärkte, blieben aber die große Ausnahme. Branchenübergreifend schnitten auch Diskonter überdurchschnittlich ab, was auf das steigende Preisbewusstsein der Konsumenten in dem sehr schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zurückzuführen ist.

Sinkende Mieten

Aufgrund der herausfordernden Situation im Handel und in der Gastronomie werden die Mieten nun zum Teil sinken, insbesondere in teuren Lagen mit hohem Tourismusanteil. Stabil bleiben dürften die Zahlungen in Einkaufsstraßen sowie in Shopping- und Fachmarktzentren mit primärer Nahversorgungsfunktion sowie an den Top-Standorten. In innerstädtischen Toplagen wie der Inneren Mariahilfer Straße, aber auch in einem großen Teil der Einkaufszentren werde das derzeitige Mietniveau laut EHL-Bericht bestenfalls stagnieren.

Es sei bereits ein Trend zu einer stärkeren Differenzierung der Mieten entsprechend der Branchen- und Unternehmensbonität festzustellen. Es werde also zu einer stärkeren Flexibilisierung der Mietzahlungen kommen - an Bedeutung gewinnen dürften umsatzabhängige Mieten bzw. Mischformen mit niedriger Fixmiete plus umsatzabhängige Zahlungen, heißt es in dem Branchenbericht weiters. Die Laufzeit neuer Mietverträge werde tendenziell sinken.