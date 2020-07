Immobilienüberblick: Wer geht zurück ins Büro?

Nichtsdestotrotz haben derzeit viele Kunden Anfragen still gelegt oder ins dritte und vierte Quartal verschoben. Bezüglich der Suchkriterien erkennt auch Wernhart eine „neue Normalität“ der Unternehmen.

Diese sieht aber etwas anders aus, als die vom IT-Konzern Fujitsu: „Unsere Kunden bewerten derzeit neu, wie viel Fläche sie tatsächlich benötigen.“ Einerseits arbeiten mehr Mitarbeiter im Homeoffice, andererseits müssen in Büros neue Abstände eingehalten werden. Laut Weinhart werden Firmen aufgrund dieser Änderungen neue Flächen suchen, sobald sich die wirtschaftliche Unsicherheit gelegt hat.

Diese Einschätzung teilt Steven Bill Scheffler, Büroimmobilienexperte bei Otto Immobilien. Auch er wertet derzeit die Zahlen der Vermietungsleistung des zweiten Quartals aus: „Obwohl von April bis Juni weniger Vermietungen als in Vergleichszeiträumen der vergangenen vier Jahre verbucht worden sind, haben sich die Zahlen des ersten Quartals im zweiten verdoppelt – wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.“

Dass das Homeoffice negative Auswirkungen auf die Flächennutzung der Büros hat, glaubt Scheffler nicht. Stattdessen werden vermehrt Kommunikations- und Gemeinschaftsflächen sowie platzintensivere Belegungskonzepte gefragt sein.

Büro wird bleiben

Das klassische Büro wird nicht aussterben, davon ist Scheffler überzeugt: „Aber es wird nicht so bleiben, wie wir es bisher gelebt haben.“ Denn: Bis vor einigen Wochen musste der Arbeitsplatz alles können.

Dieser Ansatz wurde durch das aufgezwungene Homeoffice aufgelöst. „Das Büro ist kein Ort, an dem Mitarbeiter To-Do’s abarbeiten, sondern einer, an dem kritische und kreative Diskussionen stattfinden. Das passiert in Videokonferenzen nämlich nicht.“