Logistikimmobilien weiter gefragt

Für ausreichend Flächen ist gesorgt. Bis Ende 2020 sollen in Österreich (konkret Wien, Graz und Salzburg) weitere 250.000 Quadratmeter Logistikimmobilien fertiggestellt werden. Bereits im ersten Halbjahr konnte im Großraum Wien ein Flächenumsatz von 99.000 Quadratmetern verzeichnet werden. „Bis Ende des Jahres gehen wir von einem Gesamtflächenumsatz von rund 300.000 Quadratmetern in und um Wien aus“, sagt Kastner.

Das Investitionsvolumen von 500 Millionen Euro 2019 (österreichweit) werde aber voraussichtlich nicht erreicht werden. „Trotzdem wird der Anteil der Logistikimmobilien am Gesamtinvestmentvolumen hoch bleiben“, so Georg Fichtinger, Head of Investment Properties CBRE.

Im ersten Halbjahr 2020 sind rund 16 Prozent des Investmentvolumens in Logistikimmobilien investiert worden. Die Spitzenrendite lag mit Stichtag 30. Juni bei 4,8 Prozent.