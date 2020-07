Drinnen im Sommer: Pflanzen und Wege für's Sommergefühl

Für's Gefühl

Mit Pflanzen und einer sommerlichen Umgestaltung kann man dem Fernweh entgegenwirken – auch ohne Balkonien und Gartenlandschaft.

Der KURIER hat bei der Interieur Designerin Lejla Budnjo nachgefragt, wie man sich den Urlaub nachhause holt. In Kombination mit der richtigen Begrünung lässt sich der Sommer dann auch zu Hause genießen. Die Expertin rät zum Griff in die Natur. Genauer: zu natürlichen Materialien und Mustern auf Teppichen, Kissen und Möbeln.

Alles, was an den Sommer und an das Draußen-Sein erinnert, wird einfach hereingebracht. Wer nicht die ganze Wohnung umdekorieren möchte, "gestaltet sich einfach in einer Ecke, in der Nähe eines Fensters, eine kleine Oase“, so die Expertin.

Budnjo erklärt im KURIER-Gespräch, worauf man achten kann. Erstens, "bringen Materialien, wie Rattan, Jute und Hanf die Natur ins Wohnzimmer. Das geht leicht, etwa in Form von Körbchen oder Lampenschirmen aus Rattan.“

"Man muss nicht übertreiben"

Auch Farben können viel bewirken. Wer mutig ist, kann eine Wand streichen. Blau erinnere an Wasser, an den Himmel. Grün stehe für Wiesen und Pflanzen, Gelb für die Sonne, Früchte und mache fröhlich. "Man muss damit aber auch nicht übertreiben – Muster, Teppiche, Vorhänge oder Vasen in diesen Farben reichen aus“, sagt Budnjo. Generell verändern Teppiche die Stimmung eines Raumes schnell. Man könne dabei sogar auf pflegeleichte Outdoor-Teppiche setzen. Auch das Licht in der Oase ist wichtig. "Wir verstecken uns immer. Aber wer frei sein will, muss die Vorhänge auf die Seite schieben und Licht hereinlassen.“

Als praktische Anleitung: Einen Juteteppich in der Oasen-Ecke ausgelegt, zwei schöne Outdoor-Stühle darauf platziert, bunte Kissen oder ein Hamamtuch oben drauf, eine Rattanlampe darüber, ringsherum Pflanzen. Fertig. "So einfach kann man entfliehen.“