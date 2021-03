"Südburgenländischen Weinbergen droht der Ausverkauf"

Neue Richtlinie

Ein uraltes Kellerstöckl am Eisenberg sei jenseits der 100.000 Euro verkauft worden. Durch die neue Kellerstöckl-Baurichtlinie des Landes erwartet sich der Winzer noch einen weiteren Schub an Wochenendhausbesitzern auf den Weinbergen, die Idylle suchen. „Jetzt dürfen noch größere Gebäude gebaut werden. Die Genehmigungen für Neu- oder Umbauten sind zwar an die bewirtschaftete Weingartenfläche gekoppelt, doch ist erst mal alles gebaut, verwildern viele Flächen in den besten Lagen“, meint Schiefer, der schon den Ausverkauf des Eisenbergs fürchtet.

Bei der Arbeit im Weingarten käme es immer öfter zu Problemen mit den zugereisten Anrainern. „Ich bekam eine Anzeige, weil wir mit dem Traktor auf die Grundstücksfläche vom Nachbarn gekommen sind“, schildert Schiefer. In einem anderen Fall habe ein Traktorfahrer einen Zwetschkenbaum am Nachbargrundstück erwischt, „auch da gab es sofort eine Anzeige“. Die Leute hätten keinen Bezug zur Arbeit im Weingarten und beschweren sich über den Traktorlärm am Wochenende und sperren Zufahrten ab.