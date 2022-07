Was die Zinserhöhung für Sparer und Kreditnehmer bedeutet

Die Zinserhöhung der EZB und ihre angekündigten weiteren Zinserhöhungen ab September verteuern Kredite, bremsen das Wirtschaftswachstum und sollen über diesen Umweg die Rekordinflation von mehr als acht Prozent eindämmen. So weit die Theorie. Wie sich die Zinserhöhung in der Praxis auswirken wird und was das für die Konsumenten, Sparer und Kreditnehmer bedeutet, erklärt Raiffeisen-Chefanalyst Peter Brezinschek im Gespräch mit dem KURIER.

Was heißt die EZB-Entscheidung für fixverzinste Kredite?

Die Nachfrage nach solchen Krediten war im Vorfeld der Zinsentscheidung sehr hoch. Wer noch einen günstigen fixverzinsten Kredit ergattert hat, kann jetzt ruhig schlafen. Banken werden Kredite mit Fixzinsen zwar weiter vergeben, doch sie werden teurer und erfordern vielleicht auch mehr Sicherheiten seitens der Kunden. Die Zinsen für solche Kredite orientieren sich an den Anleihe-Renditen (derzeit 1,8 Prozent für die 10-jährige Bundesanleihe). Dazu kommen Aufschläge je nach Bonität des Kunden sowie Kreditvolumen und -laufzeit.

Wie teuer werden variabel verzinste Kredite?

Sie werden ebenfalls teurer, das Ausmaß ist von vielen Faktoren abhängig. Anders als bei fixverzinsten Krediten orientieren sich die variabel verzinsten Kredite an den Geldmarktzinsen („Euribor“).

Für Kredite mit einer dreimonatigen Zinsanpassungsklausel gilt der 3-Monats-Euribor (aktuell bei 0,23 %). Für Bausparkredite gilt der 12-Monats-Euribor als Grundlage (aktuell: 1,18 %). Dazu kommen wieder Aufschläge je nach Bonität, Volumen und Laufzeit.

Gibt es auch am Sparbuch wieder Zinsen?

Nach einer gewissen Zeit bestimmt, wie viel lässt sich derzeit nicht wirklich abschätzen. Das wird auch vom Ausmaß der weiteren Zinsschritte abhängen. Was Sparer freut ist, dass Banken, wenn sie ihre Überschussliquidität bei der EZB parken, jetzt keine Negativzinsen mehr zahlen müssen. Nach Abzug der Inflation bleiben die sogenannten Realzinsen freilich weiterhin stark negativ.

Würgt die EZB die Konjunktur endgültig ab?

Dazu fällt der Zinsschritt zu klein aus. Die sinkenden Konjunkturerwartungen rühren vor allem von der Energiekrise und dem Krieg in der Ukraine her. Das deckt alles zu.

Wie sehr leiden hoch verschuldete Länder wie Italien unter höheren Zinsen?

Auf kurze Sicht kaum, weil Italien hat weniger ein Budgetproblem als ein Wachstums- und Produktivitätsproblem. Dazu kommt die politische Krise in Rom.