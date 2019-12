Best of Wirtschaft 2019: Von 3D-Druck bis zur rekordverdächtigen Bierlokal-Pleite

In Print, Online und TV

Und wer oder was, bitteschön, ist Kurt, der Gurt? Auch dieser Frage ging die KURIER-Wirtschaftsredaktion nach. Ebenfalls mit der Devise Journalismus vor Ort - in einer zweiten trimedialen Report-Reihe: „Lehre mit Zukunft“ beleuchtete die neuen und verschiedenen Formen der Lehre und Ausbildung in Österreich. In einer sechsteiligen Serie wurden mit Lehrlingen, Unternehmern und Ausbildnern die künftigen Herausforderungen für Jugendliche dokumentiert.