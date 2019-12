Exit: Novomatic verkauft Casinos-Anteil an Sazka

Der niederösterreichische Glücksspielkonzern Novomatic zieht die Reißleine und verkauft seine Anteile an den Casinos Austria AG an die tschechische Sazka-Gruppe. Novomatic bleibt aber mit 11 Prozent an der Österreichischen Lotterien GmbH beteiligt. Der KURIER berichtete bereits Ende November über einen möglichen Rückzug.