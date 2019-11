HTL-Schüler entwickeln revolutionären Gürtel

Für Harald Rebhandl, Direktor der HTL in Waidhofen, erfüllt das Projekt Junior Companies mehrere Zwecke. „Wir wollen das Wirtschaftsinteresse unserer Schülerinnen und Schüler fördern.“ Speziell in der Fachrichtung Wirtschaftsingenieurswesen würden die Schüler sowohl in technischem als auch ökonomischem Denken geschult, „damit sie rasch in der Wirtschaft andocken können.“

“Hilfreich ist, dass viele Lehrerinnen und Lehrer an der derzeit 720 Schüler zählenden HTL in Waidhofen wie Rebhandl selbst aus der Wirtschaft kommen. So wie in der ökonomischen Realität ist Rebhandl auch die Förderung einer wie er sagt „kreativen Wettbewerbskultur“ wichtig.

Regionale Wirtschaft

Jedes Jahr treten mehrere Junior Companies aus der HTL Waidhofen bei diversen Wettbewerben an. ReFire schaffte es bei einem österreichweiten Bewerb heuer sogar auf Platz drei. Schlussendlich würden laut Rebhandl die Junior Companies auch die lokale Kooperation der HTL mit regionalen Unternehmen fördern. Denn die Unternehmen fungieren oft als Partner.

Die ReFire-Manager Kittinger und Baumgartner finden Wirtschaft jedenfalls „super interessant.“ Denn im Leben drehe sich am Ende nun mal alles um die Wirtschaft. Eine fixe Karriereplanung haben sie für die Zeit nach der HTL noch nicht. Nur eines steht für die beiden Jugendlichen fest: „Der Beruf muss Spaß machen.“

Und wer steckt dahinter?

Hinter dem Junior Company-Programm steht JA Austria. Seit seiner Gründung 1995 ist JA Austria im Netzwerk der Volkswirtschaftlichen Gesellschaften Österreichs verankert. Entsprechend der Lizenzbedingungen von Junior Achievement Worldwide (JAW) wurde JA Austria als Non-Profit-Organisation in Form eines Vereins gründet.

Hauptförderer des Junior-Company-Programms über den Verein JA Austria sind etwa die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), das Bildungs- und Infrastrukturministerium, die Notariatskammer und die Junge Industrie. JA Austria-Präsident ist der steirische Unternehmer und WKÖ-Vizepräsident Jürgen Roth. Der KURIER hat ihm dazu einige Fragen gestellt.