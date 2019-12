Pleite eines bekannten Bierlokals mit 550 Sitzplätzen

"In den vergangenen Jahren kam es zu Umsatzrückgängen und es sind insbesondere die Umsätze in den Monaten September bis November weit unter den Erwartungen geblieben", teilt dieser Gastronomiebetrieb dem Konkursgericht mit. "Da sich in den vergangenen Tagen die mit einem Investor geführten Gespräche zerschlagen haben, ist die insolvenzrechtliche Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit eingetreten."

Die Rede ist laut KSV1870 von der Kagraner Platz 33 Gastronomie Betriebs GmbH mit Sitz in 1220 Wien. Über sie wurde am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren eröffnet. "Die Gesellschaft betreibt ein bekanntes Bierlokal unter der Bezeichnung Napoleon“. Der Betrieb ist am Kagraner Platz in einem Mietobjekt etabliert und umfasst 550 Sitzplätze (inkl. Gastgarten)", teilt der KSV1870 mit. 30 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

Im knapp gehaltenen Antrag auf Insolvenzeröffnung werden keine Angaben zu der Höhe der Verbindlichkeiten gemacht. "Derzeit ist völlig unklar, ob das Unternehmen in der Insolvenz längerfristig fortgeführt werden kann", heißt es vom KSV1870." Der bestellte Insolvenzverwalter wird nunmehr rasch zu überprüfen haben, ob ein Fortbetrieb möglich ist." Laut AKV ist das Lokal bereits geschlossen.