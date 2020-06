Bankenunion: Berlin bremst bei zentraler Abwicklungsbehörde

Aus einigen Staaten gibt es heftigen Widerstand gegen Barniers Pläne, die Kommission derart mit Macht auszustatten. Finanzministerin Maria Fekter spricht von einer aus der Not geborenen Übergangslösung: „Man nimmt, was man hat: Die Kommission.“

Ihr deutscher Amtskollege Wolfgang Schäuble sagt jedoch: „So, wie es die Kommission will, geht es nicht. Das Vorhaben muss vor dem Bundesverfassungsgericht standhalten.“ Die deutsche Regierung argumentiert, für eine gemeinsame Abwicklung brauche es in jedem Fall eine Vertragsänderung – egal, ob sie unter dem Dach der Kommission oder in einer eigenen Behörde organisiert ist.

Berlin drängt daher auf eine „kleine Lösung“: Gemeinsame Abwicklung, ja – aber als Verbund nationaler Behörden, ohne zentrale Stelle in Brüssel. Diese soll es – so will es auch Frankreich – eben erst nach einer Änderung der EU-Verträge geben.