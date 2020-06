Wer zahlen muss, wenn Banken pleitegehen

Den dritten Baustein bildet ein Regelwerk für die Banken-Abwicklung. Die Marathonverhandlungen der EU-Finanzminister über gemeinsame Regeln für die Abwicklung maroder Banken sind vorerst gescheitert. Die Ressortchefs wollten sich in der kommenden Woche wieder treffen, berichteten Diplomaten am frühen Samstagmorgen nach 19-stündigen Debatten in Luxemburg. Es geht darum, bei Bankenschieflagen die gebeutelten Steuerzahler in den Mitgliedstaaten zu entlasten. Die Bankenrettung ging in der Krise vor allem auf die Kosten der Bürger. Stattdessen sollen Aktionäre und Gläubiger stärker in die Pflicht genommen werden.