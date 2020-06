Wer soll bei Pleitebanken den Ton angeben?

Diese Variante hat aber einen Haken: Die EU-Staaten wollen nicht zu viel Macht in der Kommission bündeln. Es müsse eine strenge Trennung zwischen der Überwachung der Fiskal-Politik und der Banken-Abwicklung geben, fordert Fekter: „Hier brauchen wir eine chinesische Mauer, damit sich nicht jemand in der Kommission am Vormittag den Aufsichtshut und am Nachmittag den Abwicklungshut aufsetzt.“ Ein Vorbild könnte die Betrugsbekämpfungsbehörde OLAF sein: Sie ist formal Teil der Kommission, agiert dabei aber sehr unabhängig.

Aufseher sind skeptisch. Der Kommission mangle es an Know-how, heißt es. Die Abwicklung von Banken drohe ein Spielball politischer Interessen zu werden. Bezweifelt wird zudem, ob die geplanten Geldtöpfe reichen: Banken sollen vorab in einen Abwicklungs- und einen Einlagensicherungsfonds einzahlen. Die EU-Staaten wollen, dass diese nach zehn Jahren 0,8 bzw. 0,5 Prozent der abgesicherten Einlagen umfassen – für Österreich in Summe zwei Milliarden Euro: „Damit lässt sich keine größere Bank auffangen“, so ein Insider. Die gemeinsame Einlagensicherung gilt als größte Hürde für die Bankenunion.