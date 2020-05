Banken kommen an kurze Leine

Es waren die kleinen bis mittelgroßen Banken, nicht Riesen wie die Citigroup oder eine Deutsche Bank, die die Staaten in Bedrängnis gebracht haben. Von der Lehman-Pleite bis zu den drei Notverstaatlichungen in Österreich zieht sich dieser rote Faden durch die Finanzkrise. Die neue Bankenaufsicht für die Eurozone klingt aus diesem Blickwinkel fast wie eine Themenverfehlung. Ganz so schlimm ist es nicht, doch das Pferd wurde von hinten aufgezäumt. Zuerst bräuchte es das Banken-Insolvenzrecht samt dem oft versprochenen EU-Abwicklungsfonds für in Schieflage geratene Institute. Gäbe es das schon, müsste sich die Republik nicht mit der Kärntner Hypo, ÖVAG und Kommunalkredit herumschlagen. Diese Banken wären zu Recht vom Markt verschwunden. michael.bachner