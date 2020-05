Der nächste EU-Gipfel steht ins Haus

Der Plan, über den der Gipfel berät, sieht vor, dass die Eurozone über ein eigenes Budget ("fiskale Kapazität") verfügen soll und die Euro-Länder spezielle vertragliche Reformverpflichtungen mit den EU-Institutionen eingehen. Das Eurozonenbudget soll nach den Vorstellungen der vier Präsidenten erst nach 2014, also nach den nächsten Europawahlen, kommen. Als Grundlage für die Reformverträge sollen die jährlichen Verfahren der EU-Kommission über makroökonomische Ungleichgewichte dienen.

Spezielle Ressourcen seien nötig, um Strukturreformen voranzutreiben und asymmetrische Schocks zu bewältigen, heißt es in dem Papier. Diese Ressourcen könnten in Form von nationalen Beiträgen, Eigenmitteln oder durch eine Kombination aus beiden bereitgestellt werden. Das Eurozonen-Budget soll jedenfalls getrennt vom aktuell verhandelten mehrjährigen EU-Finanzrahmen 2014 bis 2020 festgesetzt werden.

In Ratskreisen hieß es, mehrere Länder, darunter auch Österreich, stünden der Idee von Reformverträgen und einen eigenen Eurozonen-Budget skeptisch gegenüber. Zur Bankenaufsicht heißt es in dem Papier von Van Rompuy, die gemeinsame Bankenaufsicht in der Eurozone soll bis "spätestens 1. Jänner 2014 voll operativ sein". Es sei "zwingend erforderlich, dass die vorbereitenden Arbeiten tatsächlich Anfang 2013 starten können", heißt es in dem Report.