Eurozone bleibt in der Rezession

Die Wirtschaft in der Eurozone schrumpft weiter. Das geht aus der jüngsten Erhebung des EU-Statistikamts Eurostat hervor. Demnach sank das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal, und zwar um 0,1 Prozent zum Vorquartal bzw. 0,6 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Ab zwei Minus-Quartalen in Folge spricht man von einer Rezession. Österreich verzeichnete zwar zum Vorquartal auch ein Minus von 0,1 Prozent, zum Vorjahr aber ein Plus von 0,4 Prozent.

„ Österreich gehört damit zu den Spitzenreitern“, sagt Martin Bruckner, Vorstand der Allianz Investmentbank. Die Leistungsbilanz sei nahezu ausgeglichen und die Arbeitslosigkeit am niedrigsten in der EU. Die Oesterreichische Notenbank dürfte die Prognosen für 2013 jedoch stark zurückfahren. Und auch in der heimischen Industrie sinkt angesichts der schwächelnden Hauptexportmärkte in Europa die Zuversicht. Die Auftragseingänge sind rückläufig, geht aus der jüngsten Konjunktur-Einschätzung der Wirtschaftskammer hervor. „Trotz dieser trüben Aussichten planen die Betriebe, die Zahl der Mitarbeiter stabil zu halten“, sagt Manfred Engelmann, Geschäftsführer der Sparte Industrie.

Im ersten Halbjahr 2012 gab es beim Personal (ohne Leiharbeiter) sogar ein leichtes Plus von 1,4 Prozent. Aber auch beim Leihpersonal blieb der Rückgang gering. „Die Unternehmen versuchen, qualifizierte Kräfte zu halten“, so Engelmann.