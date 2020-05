EU-Bankenaufsicht soll noch heuer stehen

Der zypriotische Finanzminister Vassos Shiarly beschwor am Ende die Zahlenmagie: „Ich schlage vor, dass wir uns am 12. Tag des 12. Monats des 12. Jahres des Jahrhunderts erneut zusammenkommen.“ Nächste Woche also wollen die EU-Finanzminister in einer Sondersitzung einen neuen Anlauf zur gemeinsamen Bankenaufsicht nehmen; am Dienstag kam man sich zwar näher, doch für eine Einigung reichte es wieder nicht.