Nächster freier OP-Termin in 50 Wochen

„Der Bereich der Tageskliniken ist in Österreich noch sehr ausbaufähig“, sagt Patientenanwalt Gerald Bachinger. Zu diesem Schluss kommt auch die neue IHS-Studie: In den „alten“ EU-Mitgliedsstaaten (vor der Osterweiterung) werden 72 Prozent aller Operationen des Grauen Stars tagesklinisch durchgeführt, in Österreich sind es hingegen nur 33 Prozent. Auch bei anderen planbaren Eingriffen gebe es noch Potenzial, so Bachinger.