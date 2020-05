Missstände in den Spitälern: "Zu hoher Arbeitsdruck"

Karlheinz Kornhäusl, Obmann der angestellten Ärzte in der Österreichischen Ärztekammer dazu: „Wir weisen seit Jahren darauf hin, dass das ärztliche Personal in Spitälern überlastet ist und am Limit arbeitet. Schuld daran ist nicht zuletzt ein akuter Personalmangel.“

„Wir haben genug Ärzte“, widerspricht Pilz. Die Patientenanwälte orten das Problem an anderer Stelle. „60 Prozent der Ambulanz-Patienten benötigen die Spitalsinfrastruktur für ihre Behandlung gar nicht“, erläutert Bachinger.

Das derzeitige System in Österreich zwinge die Patienten jedoch in die Spitäler. Bachinger fordert daher den Ausbau von niedergelassenen Ärzten: „Weg von unkoordinierten Einzelkämpfern hin zu multiprofessionellen Behandlungsteams.“