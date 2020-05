Traumberuf mit Schattenseiten

Bei vier geöffneten Praxistagen pro Woche schafft Schmoliner locker eine 60-Stunden-Arbeitswoche. „Um 7 Uhr fängt die Ordination an, vor 19.20 Uhr komm’ ich selten in die Wohnung zurück.“ Schmoliner sieht das alles aber gar nicht so sehr als Arbeit. „Mich macht der Beruf glücklich. Ich wollte immer Landarzt sein, die Menschen kennenlernen. Im nächsten Leben würd’ ich wieder Landarzt werden.“

Aber unterm Strich bliebe für Hobbys und die Familie wenig Zeit. Darin sieht der Praktiker einen der Gründe für den Nachwuchsmangel. „Unsere jungen Ärzte sind zu 60 Prozent weiblich. Viele wollen Kinder haben, eine Familie. Das geht mit den Arbeitszeiten nicht“, überlegt Schmoliner. „Wenn ich nicht eine Frau hätte, die mir alles andere abnimmt, würde das auch bei mir nicht gehen.“

In zwei, drei Jahren will Schmoliner in Pension gehen. Nachfolger hat er noch keinen. „Ich bin traurig, wenn ich daran denke, dass meine Praxis vielleicht verwaist.“