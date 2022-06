Gestern ist das Urteil im Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard gefallen. Dabei wurden beide Seiten wegen Verleumdung von den Geschworenen schuldig gesprochen. Die "Aquaman"-Darstellerin müsse ihrem Ex-Mann 15 Millionen Dollar (etwa 14 Millionen Euro) Schadenersatz zahlen, während der "Fluch der Karibik"-Star seiner der 36-Jährigen zwei Millionen Dollar (etwa 1,9 Millionen Euro) zahlen müsse.

Heard verfolgte die Urteilsverkündung ganz in Schwarz gekleidet vor Gericht, sie war in Begleitung ihrer Schwester gekommen, Depp zeigte sich nicht. Er wurde stattdessen in einem Pub im New Castle gesichtet.

Prozess-Urteil: Johnny Depp feiert in britischen Pub

Während sich beide Schauspieler bereits auf Social Media zur Entscheidung der Jury geäußert haben, finden sich aktuell auch vermehrt Beiträge von Fans, die Johnny Depp in einem Pub am Feiern gesehen haben.