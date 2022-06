Amber Heard will Berufung gegen Jury-Urteil einlegen

Am Mittwoch entschied die Geschworenenjury im Verleumdungsprozess zwischen den beiden Hollywood-Stars Johnny Depp und dessen Ex-Frau Amber Heard, dass beide Seiten in bestimmten Anklagepunkten schuldig seien. Der Großteil der Schuld treffe aber Heard, so das Urteil, weshalb die 36-Jährige ihrem Ex-Mann 14 Millionen Euro Schadensersatz zahlen muss, während sie von Depp lediglich zwei Millionen Euro erhalten soll.

Wie Heards Sprecherin Alafair Hall gegenüber den New York Times am Donnerstag erklärte, plant die Schauspielerin, gegen das Urteil der Geschworenen Berufung einzulegen. Schon unmittelbar nach der Urteilsverkündung am Mittwochabend postete Heard ein Statement in den Sozialen Medien, in dem sie ihre Enttäuschung und Unzufriedenheit über den Ausgang des Prozesses zum Ausdruck brachte.