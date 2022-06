Urteil: Johnny Depp gewinnt Verleumdungsprozess

Johnny Depp gewinnt den Verleumdungs-Prozess gegen seine Ex-Frau. Die sieben Geschworenen haben am Mittwoch einstimmig entschieden, dass der Star-Schauspieler fĂ€lschlicherweise von Amber Heard in einem Artikel in der Washington Post hĂ€uslicher Gewalt bezichtigt worden ist. Heard habe mit „absichtsvoller Bosheit” gehandelt und soll insgesamt 15 Millionen Dollar EntschĂ€digung und Strafe an Depp zahlen.

Überraschungseffekt: Gemeinsam ĂŒbereinander bis aufs Blut herziehen, aber getrennt das mit Hochspannung erwartete Urteil empfangen: Im Mega-Prozess zwischen den schauspielernden Ex-Eheleuten saß am Mittwochnachmittag nur eine Streitpartei im Bezirksgericht von Fairfax/Virginia vor den Toren Washingtons - es war die 36-jĂ€hrige Blondine.

UrteilsverkĂŒndung ohne Johnny Depp

Hauptakteur Depp (58) hatte nach den SchlussplĂ€doyers am vergangenen Freitag einen kulturellen Tapetenwechsel in Großbritannien gesucht und mehrere Konzerte gemeinsam mit seinem Freund, der Gitarren-Legende Jeff Beck, gegeben.

Die erst am Mittag ergangene AnkĂŒndigung des Gerichts, dass die Geschworenen nach insgesamt nur zwölf Stunden Beratung zu einem Urteil gefunden hatten, erreichte den „Fluch der Karibik”-Superstar zu spĂ€t, um seinen zahlreichen Fans vor dem Gericht erneut sein berĂŒhmtes Grinsen zu prĂ€sentieren.

Letztere brachen in Jubel und „Johnny! Johnny!-Rufe” aus, als die ersten Neuigkeiten aus dem Gerichtssaal nach außen drangen.

Probleme mit Formularen

Der entscheidende Schlussmoment des in den sozialen Medien tÀglich von Millionen Menschen weltweit dauerkommentierten Verfahrens begann mit einem Rohrkrepierer.

Weil die Geschworenen auf den offiziellen Formularen das finanzielle Strafmaß nicht angekreuzt hatten, wurden sie von Richterin Penney Azcarate wieder zurĂŒck auf die Beratungsbank geschickt.

Nach gut zehn Minuten war die Panne, fĂŒr die es noch keine ErklĂ€rung gibt, behoben. Die IdentitĂ€t der Geschworenen bleibt fĂŒr ein Jahr unter Verschluss.

Auch Johnny Depp muss zahlen

Mit ihrem Urteil stellte sich die Jury fast vollends hinter die Argumentation Depps und seiner Verteidiger, wonach Heard eine LĂŒgnerin sei, blieben aber deutlich unter der von Depp verlangten EntschĂ€digung von 50 Millionen Dollar.

Völlig ungeschoren kommt der Schauspieler, der von Beginn an die Sympathien von Hunderttausenden auf seiner Seite hatte, nicht davon. In einem Punkt ihrer Gegenklage, die 100 Millionen $ Kompensation fĂŒr angeblich erlittene RufschĂ€digung forderte, folgte die Jury der zuletzt aus dem Film „Aquaman” bekannten Mimin. Depp muss ihr dafĂŒr zwei Millionen Dollar zahlen.