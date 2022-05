Johnny Depp lässt sich nach letztem Prozesstag feiern

Es ist das Ende eines langen Gerichtsprozesses im Fairfax County Circuit Courthouse in Fairfax, Virginia. Tag für Tag konnten Interessierte dem Rosenkrieg zwischen Johnny Depp, 58, und Amber Heard, 36, live verfolgen und Zeuge der wohl schlimmsten Momente einer gescheiterten Ehe werden.

Am Freitag standen schließlich die Schluss-Plädoyers an, jetzt berät die Jury über das Urteil. Da am Montag in den USA ein Feiertag ist, trifft sich die Jury erst am Dienstag wieder. Für das prominente Paar ist der Gerichtsalltag jedenfalls vorbei. Vor allem Johnny Depp bekommt nach seinem letzten Auftritt Jubelrufe seiner Fans. Sichtlich erleichtert verabschiedet er sich auch von den Securities, bevor er in seinem schwarzen Auto winkend abfährt.