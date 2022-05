Verfahren Depp-Heard: Die Öffentlichkeit hat bereits entschieden

Das Verfahren Depp-Heard ist zwar noch in vollem Gange, einen klaren Gewinner gibt es aber bereits. Zumindest online. Das Internet, so scheint es, hat sich im Kollektiv auf die Seite Johnny Depps geschlagen. In der Rolle der vermeintlich eiskalten Manipulatorin: Ex-Frau Amber Heard.

Die gegenseitigen Vorwürfe werden bereits seit 11. April in einem öffentlich übertragenen Prozess detailliert ausgebreitet. Sie wiegen schwer. Heard beschuldigt Depp psychischer, physischer und sexueller Gewalt in der Beziehung, Depp gibt an, selbst von Heard emotional und körperlich misshandelt worden zu sein. Wer auch immer in dem Verfahren die Wahrheit sagt, Fotos, Tonband- und Videoaufnahmen zeichnen das Bild einer destruktiven Beziehung. Einen besonders guten Eindruck gibt rückblickend keiner der beiden ab.