Emotionaler Auftritt Amber Heards im Zeugenstand

Ihre Beziehung sei von Beginn an "intensiv" gewesen, sagte Heard am Mittwoch. Sie habe sich "Hals ├╝ber Kopf" in Depp verliebt. "Es war wie ein Traum, absolut magisch", beschrieb sie den Beginn ihrer Romanze. Er konnte der netteste, aufmerksamste, gro├čz├╝gigste und lustigste Partner sein, bis seine "angsterregende" Kehrseite zum Vorschein gekommen sei, f├╝hrte Heard aus.

Vor der Jury beschrieb sie angebliche Rauschzust├Ąnde Depps, in denen er v├Âllig die Kontrolle ├╝ber sich verloren habe. Doch im n├╝chternen Zustand habe er ihr gesagt, dass sie die Rettung f├╝r ihn sei. Heard gab an, dass sie 2013 mit dem Gedanken gespielt habe, Depp zu verlassen. Aber sie habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der Mann, den sie geliebt habe, seine Sucht in den Griff bekommen w├╝rde.

Der Prozess soll noch mehrere Wochen dauern. Beobachter gehen davon aus, dass Heard mehrere Tage lang befragt wird, auch im Kreuzverh├Âr von Depps Anw├Ąlten. Es kamen bereits Assistenten der Schauspieler, Psychologen, Polizisten und Finanzberater zu Wort. Im Gericht wurden teils schockierende Handyvideos und Audioaufnahmen von Streitereien des Paares vorgelegt. Die Schlammschlacht vor den Augen der Geschworenen wird von Gerichtskameras ├╝bertragen.