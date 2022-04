Depp-Prozess: Amber Heard schuldet versprochene Spenden

In dem Zivilprozess von Schauspieler Johnny Depp (58) gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) sind am Donnerstag weitere Zeugen zu Wort gekommen. Am elften Prozesstag sagte Terence Dougherty von der Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) aus, dass Heard frühere Spendenversprechen noch nicht geleistet habe. Die Schauspielerin hatte 2016 nach ihrer Scheidung von Depp angekündigt, sie wolle ihre Abfertigung von sieben Millionen Dollar in voller Höhe spenden.

Amber Heard: Spendenversprechen noch nicht geleistet

Je eine Hälfte sollte an die ACLU gehen, die andere an ein Kinderkrankenhaus in Los Angeles. Von den versprochenen 3,5 Millionen Dollar seien direkt von der Schauspielerin erst 350.000 Dollar eingegangen, sagte Dougherty in einer im Dezember aufgezeichneten Videobefragung.