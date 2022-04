Prozess gegen Amber Heard: Johnny Depp erstmals im Zeugenstand

Es geht um Millionen

Depp hat Heard, mit der er zwischen 2015 und 2017 verheiratet war, auf 50 Millionen Dollar (46 Millionen Euro) Schadenersatz verklagt. Grund ist ein Beitrag Heards f├╝r die Zeitung "Washington Post" von Ende 2018, in dem die heute 35-J├Ąhrige sich als Opfer von h├Ąuslicher Gewalt bezeichnete. Die Schauspielerin nannte ihren Ex-Mann dabei zwar nicht namentlich. Depp argumentiert aber, ihm werde implizit h├Ąusliche Gewalt unterstellt, zumal Heard ihn schon 2016 ├Âffentlich eines t├Ątlichen Angriffs bezichtigt hatte.

Die aus Filmen wie "Aquaman" und "The Danish Girl" bekannte Schauspielerin hat mit einer Gegenklage gegen Depp reagiert. Sie verlangt 100 Millionen Dollar Schadenersatz. Bei dem vergangene Woche gestarteten Prozess in Fairfax im US-Staat Virginia werden zahlreiche Zeugen aussagen.

F├╝r Depp steht viel auf dem Spiel. Im vorigen Jahr hatte er vor Gericht in London mit einer Klage gegen die Boulevardzeitung Sun eine Niederlage einstecken m├╝ssen. Es ging um einen Artikel, in dem behauptet wurde, Depp habe Heard k├Ârperlich misshandelt. Nach einem wochenlangen Prozess mit heftigen Vorw├╝rfen wurde die Klage abgewiesen. Die Mehrheit der in der Zeitung erw├Ąhnten Vorw├╝rfe habe sich als wahr erwiesen, hatten die Richter in ihrem Urteil festgestellt. Heard sei "das Opfer anhaltender und mehrfacher Angriffe" gewesen.

In dem Prozess in London hatten sich Depp und seine 23 Jahre j├╝ngere Ex-Ehefrau mit den bittersten Vorw├╝rfen ├╝berzogen. ├ťber Wochen offenbarten sie vor Gericht Details, von denen man lieber nie geh├Ârt h├Ątte. F├Ąkalien auf der Bettdecke, blutgetr├Ąnkte Nachrichten am Spiegel und eine abgetrennte Fingerkuppe waren nur einige davon.

Auch das laufende Verfahren soll mehrere Wochen dauern. Neben Depp und Heard werden andere prominente Zeugen erwartet, darunter Tesla-Chef Elon Musk und die Schauspieler Paul Bettany und James Franco. Seit voriger Woche kamen bereits Assistenten der Schauspieler, ein Arzt, eine Eheberaterin, Depps Schwester und Freunde zu Wort.

Schwere Vorw├╝rfe gegen Johnny Depp

Heards Anwalt, Benjamin Rottenborn, versprach Beweise, die Depp als alkohol- und drogens├╝chtigen Gewaltt├Ąter entlarven w├╝rden. Der Schauspieler habe auch sexuelle Gewalt angewendet, sagte er zum Auftakt. In dem Prozess werde die Jury "entsetzliche" Schilderungen h├Âren. Heard werde pers├Ânlich dar├╝ber sprechen.

Doch zun├Ąchst hat Depp das Wort. Auf Fragen seiner Anw├Ąlte beschrieb er am Dienstag eine schwierige Kindheit in Kentucky mit Angst vor den h├Ąufigen Gewaltausbr├╝chen und Pr├╝gel seiner Mutter. Schon als Jugendlicher habe er Drogen probiert, um dieser Realit├Ąt zu entkommen. Sp├Ąter, nach einer Verletzung bei den Dreharbeiten f├╝r "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten" (2011), sei er jahrelang von Opioid-Schmerzmitteln abh├Ąngig gewesen. Heards Darstellung von seinem angeblichen "Drogenmissbrauch" sei aber v├Âllig ├╝berzogen, betonte Depp.

Der Schauspieler berichtete von seinem ersten Treffen mit Heard f├╝r gemeinsame Dreharbeiten zu dem Film "The Rum Diary" (2011) und dem Beginn ihrer Romanze. "Sie war zu gut, um wahr zu sein", sagte Depp. "Sie war aufmerksam, sie war liebevoll, sie war klug, sie war nett, sie war lustig, sie hatte Verst├Ąndnis. Wir hatten viele Gemeinsamkeiten.". Doch das habe nicht lange angehalten. Heard sei eine andere Person geworden.

Die ├Âffentliche Schlammschlacht vor den Augen der Geschworenen wird auch von Gerichtskameras ├╝bertragen. Peinliche Einblicke ins Privatleben r├╝cken damit ins Rampenlicht. Er sei eher scheu und zur├╝ckhaltend, sagte Depp am Dienstag. Dieser Prozess sei f├╝r alle Beteiligten bedauerlich. Aber er tue "das Richtige", um seinen Ruf wiederherzustellen.