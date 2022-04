Amber Heard: Unerwartete Worte über Johnny Depp vor Prozess-Auftakt

Seit Jahren bekriegen sich die beiden nun schon in der Öffentlichkeit. Nun geht der Verleumdungsprozess von Schauspieler Johnny Depp gegen seine Ex-Frau Amber Heard in die nächste Runde. Nachdem sich die beiden bereits vor einem Londoner-Gericht eingeschenkt hatten, beginnt am Montag das Verfahren im Streit zwischen dem Ex-Promi-Paar vor einem Gericht in Fairfax nahe der US-Hauptstadt Washington.

Amber Heard: "Habe meine Liebe zu Johnny immer behalten"

Vor dem Prozess-Auftakt hat sich Amber Heard auf Instagram überraschend zu Wort gemeldet. Was man in ihrem jüngsten Posting vernimmt, kommt zum Teil unerwartet. Sie werde sich in den kommenden Wochen eine Auszeit von den sozialen Medien nehmen, kündigt die Schauspielerin darin an. "Wie ihr wisst, werde in Virginia sein, wo ich meinem Ex-Mann Johnny Depp vor Gericht begegnen werde", führt sie weiter aus.