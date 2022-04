Johnny Depp und Amber Heard: Alle Details zum Prozess

Depp, der Heard 2010 bei Dreharbeiten zu dem Film "The Rum Diary" kennengelernt und 2015 geheiratet hatte, wies die Vorw├╝rfe entschieden zur├╝ck. In Wahrheit sei seine Ex-Frau der "aggressive Teil" in ihrer konfliktreichen Beziehung gewesen. Er bezichtigte sie zudem, w├Ąhrend ihrer Ehe Aff├Ąren mit Elon Musk und James Franco gehabt zu haben, was Heard zur├╝ckwies. In dem Prozess in London unterlag Depp. Auch seine Karriere nahm schweren Schaden.

So musste der f├╝r exzentrische Darbietungen bekannte Schauspieler seine Rolle des b├Âsen Magiers Grindelwald in der Fantasy-Filmreihe "Phantastische Tierwesen" aufgeben. Ironie der Geschichte und des Terminkalenders: Der dritte Teil der Reihe kommt just in der Woche des Prozessbeginns in Fairfax in die US-Kinos - nat├╝rlich ohne Depp. Im dritten Teil des "Harry Potter"-Ablegers von J.K. Rowling ├╝bernahm Mads Mikkelsen die Rolle von Johnny Depp.