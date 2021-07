Das Promiportal Page Six berichtetete unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle, dass Heard "mehr als verliebt" sei. "Oonagh ist absolut hinreißend und Amber ist vernarrt. Sie wusste immer, dass sie Mutter werden möchte. Dies war ihr größter Wunsch. Sie ist der wunderbaren Frau so dankbar, die dazu beigetragen hat, Oonagh in ihr Leben zu bringen", so der angebliche Insider aus dem Umfeld der Schauspielerin.