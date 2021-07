Lieblingskind der Queen enthüllt: Und es ist nicht Prinz Andrew

Lange war es Prinz Andrew, der als Lieblingssohn der britischen Queen galt - trotz seines skandalträchtigen Lebens habe Elizabeth II. ihn stets am meisten gemocht, hieß es in britischen Medien immer wieder. Die Königin und der im April verstorbene Prinz Philip bekamen neben Andrew noch Thronfolger Prinz Charles, Prinzessin Anne und Prinz Edward, der wohl unscheinbarste des Quartetts. Der Royals-Biograf Matthew Dennison will sich sicher sein, dass es in Wahrheit er war, der das größte Ansehen innerhalb seiner Familie genießt. Er behauptet in in seinem neuen Buch "The Queen", dass Edward schon immer der Familien-Favorit gewesen sei. "Prinz Edward, ein bisschen irritierend für den Rest von uns, war immer der Liebling seiner Eltern", zitiert die britische Zeitung Daily Express aus seinem Buch. Offensichtlich geworden sei dies bereits im Jahr 1987, als der damals 22-jährige Edward aus der Royal Marine ausstieg - inmitten seiner Ausbildung. "Zur Überraschung vieler" habe Philip "seinen Sohn nicht sprichwörtlich "erschlagen, wie eine Tonne Ziegel". "Er hat akzeptiert, dass die Marine nicht das Richtige für Edward war - und Edward ist bis heute dankbar dafür."