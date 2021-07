Prinz George "treibt jede Menge Unfug"

Print George: Zukunft steht fest

Prinz George Alexander Louis of Cambridge - so sein vollständiger Name - hat gute Chancen, tatsächlich einmal König von Großbritannien zu werden. Nach Opa Prinz Charles und Vater William ist er der dritte in der Thronfolge. Am 22. Juli feiert er seinen achten Geburtstag.

In Sachen Erziehung hat Georges Mutter Kate ein klares Vorbild: ihre "fantastische Oma". Die Zeit mit ihrer Großmutter steche immer noch heraus, sagte die Herzogin von Cambridge 2020 in der Podcast-Serie "Happy Mum, Happy Baby" (Glückliche Mutter, glückliches Baby).

Ihre Oma habe viel Zeit mit ihr verbracht und mit ihr und den beiden jüngeren Geschwistern gespielt, gebastelt, gemalt, gegärtnert und gekocht. Neben George haben Kate und William noch die die sechsjährige Charlotte und den kleinen Louis (3).

Kate gilt als außerordentlich fleißiges Mitglied der Königsfamilie und ist seit dem "Megxit", dem Rückzug von Prinz Harry und Herzogin Meghan, noch stärker in den Fokus gerückt. Sie engagiert sich besonders stark für Kinder. Der Podcast der britischen Autorin und Bloggerin Giovanna Fletcher war der erste, an dem Kate jemals teilgenommen hat.