Prinzessin Eugenie: Taufe von Baby August kurzfristig abgesagt

Absage coronabedingt

Augusts geplante Taufe musste Medienberichten zufolge kurzfristig abgesagt werden. Laut dem britischen Hello!-Magazin sollten die Feierlichkeiten am Samstag in der Royal Chapel of All Saints in Windsor stattfinden. Die Zeremonie sei demnach auf Eis gelegt worden, da einer der Gäste angewiesen worden sein soll, sich in Quarantäne zu begeben. Ob die Person an Covid-19 erkrankt ist, oder Kontakt zu einer erkrankten Person hatte, ist unklar. Eine offizielle Stellungnahme aus dem Palast gibt es bislang nicht.