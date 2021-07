Zara Phillips: Queen-Enkelin und Ehemann in Schlägerei bei EM-Finale verwickelt

Bei der Rauferei soll es äußerst wild zugegangen sein. Es sei sogar Blut geflossen. Während ihr Ehemann um Deeskalation bemüht war, soll Tindall die Nerven bewahrt haben. "Unglücklicherweise landete etwas Blut in der Nähe von Zara und sie musste es mit einem Taschentuch aufwischen", behauptet der Augenzeuge. Für sein mutiges Einschreiten in den Streit wird Tindall gefeiert. "Es war das absolute Chaos! Wembley kann von Glück sagen, dass Mike in der Lage war, das Chaos in den Griff zu bekommen", meint zumindest der zitierte Beobachter.

Zara und Mike, die kürzlich ihr drittes Kind willkommen geheißen haben, waren Sonntagabend unter 60.000 Fans im Wembley-Stadion, die den historischen Finale beiwohnten. Auch Prinz William, war mit Ehefrau Kate und ihrem ältesten Sohn Prinz George anwesend. Bereits vor dem Spiel kam es zu Ausschreitungen, als hunderte Fans das Stadion ohne Ticket stürmten. Nach der Niederlage der englischen Mannschaft kam es zu Krawallen.