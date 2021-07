Die allermeisten feierten - und später trauerten - friedlich, aber einige wenige benahmen sich daneben.

Die unschönen Szenen aus London gingen schon vor dem EM-Finale los, als zahlreiche Fußballfans versuchten, ins Wembley-Stadion zu stürmen. Und das auch teilweise schafften. In Videos waren hässliche Szenen zu sehen, die Schlägereien an den Eingängen zum Stadion zeigten. In der Innenstadt der britischen Metropole herrschte in den Stunden vor dem Spiel England gegen Italien teilweise Ausnahmezustand. Es gab 49 Festnahmen und 19 verletzte Polizisten.

Nach der Niederlage der englischen Mannschaft versuchte die Polizei die Menschenansammlungen vor der Arena aufzulösen. Bei Auseinandersetzungen mit Fans am Rande des Finalspiels sind nach Behördenangaben 19 Polizisten verletzt worden. Das sei völlig inakzeptabel, erklärte die Polizei Montagfrüh via Twitter. Die Polizei dankte zugleich Zehntausenden Fans, die sich friedlich verhalten hätten.