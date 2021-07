Englisches Drama im finalen Elferkrimi: Italien ist Europameister

ITALIEN – ENGLAND 1:1 (1:1, 0:1) n.V., 3:2 i.E.

Tore: 0:1 (2.) Shaw, 1:1 (67.) Bonucci.

Elfmeterschießen: 1:0 - Berardi trifft; 1:1 - Kane trifft; 1:1 - Belotti scheitert an Pickford; 1:2 - Maguire trifft; 2:2 - Bonucci trifft; 2:2 - Rashford schießt an die Stange; 3:2 - Bernardeschi trifft; 3:2 - Sancho scheitert an Donnarumma; 3:2 - Jorginho scheitert an Pickford und der Stange; 3:2 - Saka scheitert an Donnarumma.

Gelbe Karten: Barella, Bonucci, Insigne, Chiellini, Jorginho bzw. Maguire.

Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (118. Florenzi) – Barella (54. Cristante), Jorginho, Verratti (96. Locatelli) – Chiesa (86. Bernardeschi), Immobile (55. Berardi), Insigne.

England: Pickford – Walker (120. Sancho), Stones, Maguire – Trippier (71. Saka), Philipps, Rice (74. Henderson, 120. Rashford), Shaw – Mount (99. Grealish), Sterling – Kane.