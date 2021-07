Finale der Euro: Auch Wien ist im Fußballfieber

In einem Pub schaut Adam Barwell das Match - und das ist zumindest ein bisschen wie daheim, denn: Adam ist Brite, er kommt aus Coventry. Er blieb nach dem Match in Rom (gegen die Ukraine) in Wien, in Großbritannien hätte er zehn Tage in Quarantäne gehen müssen, das wäre beruflich aber nicht umsetzbar gewesen. Doch Adam bleibt auch so am Ball: “In London geht's gerade ab, meine Freunde schicken mir die ganze Zeit Videos. Ich hoffe, es gibt kein Elfmeterschießen, aber ich wünsche mir natürlich, dass wir gewinnen."