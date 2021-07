WM-Triumph 1966: So sah die Welt bei Englands letztem Titel aus

1966 veröffentlichten die Beatles „Hey Jude“, die Rolling Stones das Album „Aftermath“. Und Udo Jürgens gewann mit „Merci Chérie“ den Eurovision Song Contest. Weil John Lennon in einem Interview behauptete „We’re more popular than Jesus now“, boykottierten Radiostationen in den USA Beatles-Lieder. Jesu Vertreter auf Erden war damals Paul VI.

1966 wurde in Deutschland 1860 München Meister, in Österreich war es Admira-Energie Wien mit Anton Herzog, dessen Sohn Andreas zwei Jahre später geboren wurde. In Wimbledon gewann der Spanier Manuel Santana das Tennisturnier, bei den Damen setzte sich die US-Amerikanerin Billie Jean King durch.