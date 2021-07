Final Countdown: Die brennendsten Fragen vor der EM-Finale

Warum übergibt die Queen nicht den Pokal?

Vor 25 Jahren überreichte Queen Elizabeth nach der EM den Pokal an Deutschlands Kapitän Jürgen Klinsmann nach dem 2:1-Finalsieg gegen Tschechien. Und 1966 war es Englands Kapitän Bobby Moore, der im Wembley-Stadion den Siegespokal für den einzigen WM-Titel der Three Lions aus der Hand der Queen in Empfang nahm. England hatte das Finale gegen Deutschland 4:2 nach Verlängerung gewonnen. Heuer hat die Queen noch kein Spiel Englands in Wembley gesehen. Aufgrund ihres Alters (95) ist anzunehmen, dass sie dem Finale fernbleiben wird.