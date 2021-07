Italien erfüllt sich EM-Titeltraum: "Niemand hat an uns geglaubt"

Trotzdem war es dann an einem Spieler aus den hinteren Reihen, den historischen Erfolg einzufahren. Gianluigi Donnarumma wurde am Ende zum besten Spieler dieses Turniers gewählt. Der Jungstar im Tor der italienischen Nationalmannschaft wurde im Elfmeterschießen zum Helden und sicherte mit seinen Paraden der Mannschaft den Titel. „Niemand hat an uns geglaubt“, meinte der Torhüter, der im Sommer von Milan zu Paris SG wechselt, "Es ist ein unglaublicher Traum, Burschen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir haben Geschichte geschrieben."

Und Verteidiger Leonardo Bonucci jubelte: "Wir haben es wirklich geschafft. Unglaublich. Unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Wenn ich daran denke, wo wir angefangen haben: Ganz unten. Dann kamen die richtigen Leute, um von dort wieder rauszukommen. Wir müssen uns beim Trainer bedanken, beim Präsidenten, bei der Mannschaft, bei der Mannschaft hinter der Mannschaft. Dieser Pokal ist der Verdienst von allen, Verdienst einer großen Nation."