Vor EM-Finale: Fans stürmten Sicherheitsring vor Wembley-Stadion

Schon Stunden vor dem Finale um 21.00 Uhr hatten Hunderte Fans vor dem Wembley-Stadion gefeiert. Vor allem Anhänger der englischen Mannschaft tanzten und sangen am Sonntagnachmittag in unmittelbarer Nähe zur Arena im Nordwesten Londons. Wie schon im Vorfeld vieler anderer EM-Spiele in London trugen sie trotz der Corona-Vorgaben fast alle keine Masken und hielten keinen Abstand zueinander. Beim Finale sind knapp 65.000 Zuschauer im Stadion zugelassen, laut Medienberichten reisten auch viele Fans ohne Karten nach London.