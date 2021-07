Ein Schock, Eigentore und Rekorde: Die vielen Aufreger der EM 2020

Der Kniefall: Ein Zeichen gegen Rassismus

Als das politische Symbol schlechthin wird der Kniefall von diesem Turnier in Erinnerung bleiben. Vor jeder ihrer Partien gehen die englischen Nationalspieler kurz vor dem Anpfiff für einen Moment mit dem Knie auf den Boden – als Geste gegen Rassismus. Einige Teams solidarisierten sich, andere lehnten den Kniefall jedoch ab. Auch die Reaktionen der Fans waren unterschiedlich. In einigen Stadien wurde applaudiert, in anderen gab es Pfiffe, so in Budapest oder St. Petersburg.