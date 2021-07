Nach EM-Finale: Überfall auf Formel-1-Fahrer Lando Norris

Dem britischen Formel-1-Fahrer Lando Norris ist nach einem Besuch des EM-Finales im Wembley-Stadion nach Angaben seines Teams eine Uhr gestohlen worden. Es habe "einen Vorfall" gegeben, teilte McLaren am Montagabend mit, es sei nun eine Angelegenheit der Polizei. "Zum Glück ist Lando unverletzt geblieben, er ist aber verständlicherweise erschüttert", schrieb McLaren in einer Mitteilung. Die gestohlene Uhr soll laut Medienberichten 40.000 Pfund (46.745,36 Euro) wert sein.

Norris hatte am Sonntagabend die Niederlage Englands im Elfmeterschießen des EM-Finales gegen Italien (2:3) im Stadion gesehen. Rund um das Spiel war es sowohl vor als auch in der Arena zu Ausschreitungen gekommen. Am kommenden Wochenende steht in der Formel 1 der Große Preis von Großbritannien in Silverstone an.