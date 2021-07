"Champagner, kein Schweiß": Norris sorgt in Spielberg für Lacher

Norris ließ das freilich nicht auf sich sitzen und hatte am Ende auch die Lacher auf seiner Seite: "Das ist Champagner. Ich habe nicht geschwitzt", entgegnet er und lacht. Die Reporterin reagiert mit einem lauten "Oh, autsch." Russell nimmt es aber mit Humor, das Duo ist bekannt dafür, sich gegenseitig zu necken.

Nachfolger für Bottas?

Dass Norris ein ganz Lustiger ist, bewies er auch in einer anderen Situation in Spielberg. "An meinem Talent" funkte er im Training zurück an die Box, als man ihm nach einem unnötigen Ausritt gefragt hatte, woran es denn gelegen sei.

Der bei Williams geparkte Mercedes-Junior Russell wiederum wird hartnäckig als Nachfolger von Valtteri Bottas und damit als neuer Teamkollege von Lewis Hamilton gehandelt. Was der Pilot aus King's Lynn drauf hat, bewies er im Vorjahr auch in Bahrain, wo er als Ersatz für den an Covid-19 erkrankten Hamilton beinahe gewonnen hätte.

"Er hätte einen Platz in einem Topteam verdient. Aber auch Valtteri macht derzeit einen guten Job", erklärte Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Spielberg. Laut dem Österreicher wird womöglich schon in der Pause bis zum Heimrennen am 18. Juli in Silverstone eine Entscheidung über den zweiten Mercedes-Piloten für die nächste Saison fallen.