Spielberg-Double für Red Bull: Verstappen rast zum Rekordsieg

Während Verstappen vorne wegfuhr, musste sich der 36-Jährige mit Rang vier zufrieden geben. Der Niederländer jubelte schließlich über seinen insgesamt 15. Karriere-Erfolg, den fünften in dieser Saison und den dritten in Folge. Mit vier Siegen in Spielberg avancierte er zudem zum Rekordsieger in Österreich. Auch der Punkt für die schnellste Rennrunde ging an den Red-Bull-Star.