Am Ende des aktuellen Vertrages wird der Engländer dann fast 39 Jahre alt sein. Bis dahin jagt er noch seinen achten WM-Titel, um sich alleine zum erfolgreichsten Fahrer aller Zeiten zu machen. Sein 100. GP-Sieg wird wohl noch in diesem Jahr passieren.

Das nahende Ende

Aber was kommt danach? Beendet Hamilton dann 2023 seine Karriere? Am Rande des zweiten Rennens in Spielberg äußerte sich der Brite zu möglichen Spekulationen um seine Zukunft. "38 klingt nicht so schlecht", so Hamilton, "Wenn ich dann 38 bin, kommt irgendwann der Punkt, an dem ich vielleicht etwas anderes tun möchte."