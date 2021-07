Ex-Skistar Hirscher in der Formel 1? "Wäre ein Kindheitstraum"

Max Verstappen gewann am Sonntag auch das zweite Formel-1-Rennen in Spielberg und ist mit seinem vierten Österreich-Erfolg zum alleinigen Rekordsieger avanciert. Der niederländische Red-Bull-Pilot und WM-Führende setzte sich am Sonntag überlegen vor Valtteri Bottas im Mercedes durch. McLaren-Mann Lando Norris fuhr als Dritter wie im Vorjahr am Red Bull Ring aufs Podium, für Mercedes-Star Lewis Hamilton reichte es nur zu Platz vier.