Mads Mikkelsen hätte gerne mit Johnny Depp gesprochen, bevor er dessen Rolle übernahm

Dieser Schritt kam kurz nachdem er einen Gerichtsprozess in Großbritannien gegen die Boulevardzeitung Sun verloren hatte. Depp hatte gegen den Verlag wegen eines Artikels geklagt, in dem behauptet wurde, er habe seine Ex-Frau Amber Heard körperlich misshandelt.

Den Rollenwechsel erlebte Mikkelsen offenbar mit gemischten Gefühlen. Er hätte gerne ein paar Worte mit seinem Vorgänger gewechselt, verrät er nun. "Offensichtlich wollten sie den Film machen, und offensichtlich war er nicht mehr beteiligt", sagte Mikkelsen kürzlich der Sunday Times. "Aber ich war an der Situation nicht beteiligt. Und ich weiß nicht, was (in seinem Privatleben) passiert ist und ob es fair war, dass er den Job verliert (...). Ich hätte gerne mit ihm darüber gesprochen, wenn ich die Chance gehabt hätte", so der Schauspieler.

Mikkelsen sagte bereits nach Bekanntwerden der Rollenübernahme zu den Umständen, unter denen er an den neuen Job kam: "Jobmäßig ist es offensichtlich superinteressant und schön." Es sei aber auch schockierend, dass es zu diesen Ereignissen gekommen sei, und er wünsche beiden Ex-Partnern nur das Beste.