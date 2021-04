Jedenfalls, er habe nicht bemerkt, dass er das kostbare Skript zurückgelassen hat, bis er das Flugzeug verlassen hatte. Als er zurückeilte, um es zu holen, sei ihm der Weg ins Flugzeug verwehrt worden.

"Ich glaube, derjenige, der dieses Flugzeug aufgeräumt hat, hatte keine Ahnung, was es war, und hat es weggeworfen", sagte er. "Aber es wäre offensichtlich eine völlige Katastrophe, wenn es auf der Titelseite von The Sun (Anmerkung: britische Boulevardzeitung) landet. Ich meine, das ist die schlimmste Art, es in die Luft zu jagen." Das Vorsprechen habe er trotzdem gemacht. Ende gut, alles gut.

Für den 55-Jährigen läuft es beruflich seitdem trotzdem rund. Zuletzt wurde bekannt, dass er er nach dem Aus für Johnny Depp dessen Rolle in der "Harry Potter"-Vorgeschichte "Phantastische Tierwesen 3" übernimmt. Diese sieht er als Gratwanderung: "Es muss eine Brücke geben zwischen dem, was Johnny getan hat, und dem, was ich tun werde. Und gleichzeitig muss ich es mir auch zu eigen machen. Aber wir müssen auch ein paar Links (zur vorherigen Version der Figur) finden", sagte Mikkelsen kürzlich Entertainment Weekly.